James Rodríguez promete foto a hija del presidente y acaba con la polémica

EFE

El capitán de la selección colombiana de futbol, James Rodríguez, le escribió este sábado un mensaje a Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, tras la polémica causada porque supuestamente ignoró una solicitud suya para tomarse una fotografía durante el acto de despedida del equipo antes del Mundial.

"Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta, dime ¿dónde te la hago llegar?", dijo Rodríguez en un mensaje que compartió la joven de 17 años, quien se declaró "la fan número uno de la selección Colombia" y relató que el volante ha sido uno de sus principales referentes deportivos desde la infancia.

"Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial... Nos vemos pronto", añadió el jugador junto al emoticono de la bandera colombiana.

Este mensaje surge en respuesta a un video publicado por la hija del mandatario en el que aseguró que uno de sus mayores deseos era tomarse una fotografía con Rodríguez y explicó que aunque no pudo, se sintió emocionada al verlo y mantiene intacta su admiración por el jugador.

Gracias James, primero la Unidad de Colombia y la Paz.



Recuerden mis palabras al jugar, Lorenzo las entendió.



James me saludaste por protocolo y no me gusta el protocolo y sí conoces a mi hija de antes porque te la presente de pequeñita, siendo alcalde de Bogotá, lamento que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2026

"El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial de 2014 contra Uruguay, donde metiste un gol de volea. Nunca lo olvidaré", expresó Antonella, quien además recordó que incluso le escribía cartas al futbolista y trataba de imitar algunas de sus celebraciones.

El volante cerró el mensaje para Antonella diciendo: "La próxima me hablas más fuerte, abrazo", haciendo referencia a que no escuchó el pedido de la joven durante el acto protocolario.

La polémica surgió el jueves durante un acto liderado por el presidente Petro para entregar el pabellón nacional al equipo colombiano antes de su viaje a Estados Unidos.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a Antonella acercarse a Rodríguez aparentemente para pedirle una fotografía y un autógrafo, mientras el futbolista continúa saludando a otras personas presentes en la tarima.

El episodio provocó reacciones en redes sociales y motivó críticas de cientos de internautas quienes consideraron que la muchacha había sufrido un desaire del capitán de la selección.

Sobre la controversia, la Federación Colombiana de Fútbol manifestó este viernes su respaldo a los integrantes de la selección y rechazó "cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación" contra los jugadores, al tiempo que pidió a los aficionados mantener el apoyo al equipo en el Mundial.