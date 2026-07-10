James Rodríguez quiere jugar con el América este mismo torneo

Enrique Gómez

Aunque a James Rodríguez no le ha ido bien en sus últimos equipos, no deja de ser uno de los mejores jugadores en la historia de la Selección Colombia y su cartel sigue gustando en la Liga MX.

Pero hablando de “gustos”, nada le agradaría más al mediocampista colombiano que volver al futbol mexicano, si es posible a la capital; y fichar con el América sería lo máximo para su carrera en este momento.

De acuerdo con el diario Récord, los agentes de James Rodríguez ofrecieron los servicios del jugador al Club América, tal como lo hicieron con Pumas el año pasado cuando su salida de León era inminente. El jugador terminó llegando al Minnesota United, pero tras unos cuantos meses, el jugador ya no entra en planes del equipo de la MLS y dará facilidades para que el futbolista fiche con otro equipo.

Después de su participación en el Mundial, el entorno de @jamesdrodriguez ha sido sondeado por el @ClubAmerica , aun sin negociación pero hay interés por su calidad y el efecto colombiano que se generó en la participación en CDMX de @FCFSeleccionCol #ElGuardián @somos_FOX pic.twitter.com/7fUa4k2Jjb — Paco Montes (@PacoMontesLA) July 10, 2026

Tras haber pasado por siete equipos (de siete países diferentes) en los últimos cinco años, está claro que algo anda mal con James, sin embargo, todos lo contratan con la ilusión de que se parezca, al menos en un porcentaje, al jugador que deslumbró con el Real Madrid, el Bayern Munich i su propia selección.

Pero más allá de su gran currículum y el golpe mediático que significaría para el (ya de por sí mediático) América el fichar a uno de los mejores jugadores de la década pasada, ¿James podría aportar algo?

Si nos basamos únicamente con lo que hizo en León (pues en la MLS solo jugó seis partidos), James se posicionaría como el tercer mejor enganche del futbol mexicano de acuerdo con Comparisonator. Sus 259 puntos de índex (extraídos por su aporte en ataque, defensa, pases y hasta duelos) lo ponen solo por debajo de José Paredela y Roberto Alvarado; es decir, el América no tiene un jugador igual.

¿Volverá James a México como tanto desea? El equipo azulcrema no es un equipo que le guste hacer fichajes arriesgados solo por marketing, pero tal vez con James hagan una excepción.