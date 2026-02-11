MLS, la última carta en la carrera de James Rodríguez

Héctor Cantú

James Rodríguez estará jugando la que posiblemente sea la última carta en su brillante carrera profesional en el futbol de los Estados Unidos.

El colombiano, quien se perfila también para ser parte del próximo Mundial, se une a la lista de superestrellas que desfilarán en la temporada 2026, él defendiendo los colores de Minnesota United.

De acuerdo a los números conseguidos cuando jugaba con León, James podría ser uno de los futbolistas élite en la liga de los Estados Unidos.

James making memories ✍️ pic.twitter.com/ZhOkGCrYwQ — Minnesota United FC (@MNUFC) February 14, 2026

Según la Inteligencia Artificial de Comparisonator, el cafetero sería el jugador con mejores rendimientos en cuanto a los pases, superando los registros de jugadores de renombre como Thomas Müller, Carles Gil y Evander, entre otras estrellas.

En cuanto a goles, James quedaría en la posición 14 con su producción goleadora con un promedio de .2 goles por cada 90 minutos, registros lejanos a los que consiguieron otros futbolistas Diego Rossi (0.71 en promedio) y Thomas Müller (0.67), quien se incorporó para el segundo semestre de la temporada anterior.

Without hope there are no dreams. A powerful message from James.



Sin esperanza no hay sueños. Un mensaje poderoso de James.@jamesdrodriguez | #MNUFC pic.twitter.com/XPav5MoAin — Minnesota United FC (@MNUFC) February 12, 2026

James Rodríguez ha recibido su visa de trabajo y podría debutar el próximo fin de semana en el duelo donde Minnesota United se medirá a Austin FC.

James Rodríguez llega al futbol de los Estados Unidos luego de haber disputado 34 partidos con León, donde marcó 5 goles y colaboró con 9 asistencias, registros que intentará superar en el futbol de los Estados Unidos.