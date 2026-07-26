Chad Ochocinco y las celebridades que participarán en la guerra Liga MX vs. MLS

Héctor Cantú

Como se ha hecho costumbre, el Juego de Estrellas de la MLS en su edición 2026 contará con la presencia y participación de algunas celebridades.

La aparición de estas 4 personalidades se dará durante la batalla de habilidades, evento que precede al partido donde se enfrentarán los jugadores más relevantes de la Liga MX y de la MLS.

Will anyone break Evander’s record tonight? 🎯



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El primero en aparecer en la lista es Danny Ramírez, afamado actor que ha participado en películas como Capitán América y Avengers Doomsday. Ramírez se medirá a Son Heung-Min en el Passing Challenge.

La siguiente en aparecer en la lista es Céline Dept, primera influencer de nacionalidad belga que alcanza los 10 millones de susciptores en Youtube. Ella será quien acompañe a Thomas Müller en las pruebas de habilidades.

Faze Rug, creador de contenido de los Estados Unidos, será el encargado de defender a la MLS en la competición de disparos al lado de Thomas Müller y Evander.

The boys reppin' us 💯 pic.twitter.com/XA3FOmriqK — Major League Soccer (@MLS) July 28, 2026

Finalmente, Chad Ochocinco, exjugador de la NFL y un gran admirador del futbol mexicano. Él se enfrentará al goleador brasileño de la MLS Evander en la prueba de tiro al travesaño.

Por parte de la MLS, además, participarán Evander, Carles Gil, Tim Ream, Petar Musa, Zavier Goz y los arqueros Matt Freese y Maxime Crépeau.

Por parte de la Liga MX, participarán Juan Brunetta, Kevin Castañeda, Fernando Gorriarán, Elías Mntiel, Carlos Moreno, José Paradela, Federico Pereira, Carlos Ridríguez y Javier Ruiz.