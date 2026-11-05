Lionel Messi el gran maestro de Germán Berterame

Héctor Cantú

El delantero mexicano Germán Berterame atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos justo cuando el Inter Miami se prepara para disputar la postemporada de la MLS.

El buen momento del exjugador de Monterrey está relacionado, en parte, con la influencia de Lionel Messi, de quien asegura aprender tanto dentro como fuera de la cancha.

“Jugar al lado de él significa mucho, aprendes cotidianamente lo que él te enseña fuera y dentro de la cancha y te lleva a potenciarte. Todos mis compañeros cambiaron su forma de jugar y él te hace potenciar eso”, declaró Berterame en conferencia de prensa.

El delantero mexicano también destacó la mentalidad ganadora del capitán argentino y la influencia que ejerce sobre sus compañeros.

“Messi es un tipo ganador y te contagia eso. No todos los partidos son iguales, y a eso sumas el cansancio y las circunstancias. Yo aprendo mucho de él, es un ganador y quiere ganar todo el tiempo”, agregó.

Berterame, quien acumula 10 goles en la temporada, también busca regresar a la Selección Mexicana para la próxima fecha FIFA. Su rendimiento podría convertirse en un argumento para ser considerado nuevamente dentro del proyecto de Rafael Márquez.