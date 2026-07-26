Reportan a Germán Berterame, fuera de peligro

Héctor Cantú

El delantero mexicano, Germán Berterame, ha sido dado de alta del hospital luego de haber pasado la noche bajo observación.

Así lo reportó el Inter Miami mediante un comunicado donde reportan al mexicano fuera de peligro y listo para ir a casa a recuperarse.

A goal for @InterMiamiCF, a goal for Germán Berterame. 🩷 pic.twitter.com/c23xvNV91K — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2026

“Berterame está bien. Ha sido dado de alta del hospital y ha regresado a casa después de pasar la noche bajo observación en el Hospital General de Montreal”, se lee en el aviso.

Berterame tuvo un duro choque al disputar un balón en el duelo entre el Inter Miami y Montreal FC donde Las Garzas se llevaron la victoria por la mínima diferencia.

El exjugador de Rayados de Monterrey quedó muy lastimado tras el golpe y presentó lesiones ligeras en el hombro izquierdo y en la nariz.

A goal for @InterMiamiCF, a goal for Germán Berterame. 🩷 pic.twitter.com/c23xvNV91K — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2026

El Inter Miami ha confirmado que su regreso a la activid lo determinará su evolución médica y el reporte de los doctores del club.

Se ve complicado que Germán pueda formar parte del equipo de las Estrellas de la MLS que se medirá a la Liga MX el próximo 29 de julio.