Los números de Germán Berterame que lo dejaron sin Mundial

Héctor Cantú

Una de los descartes más sonados en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, es el de Germán Berterame, el delantero que creyó que jugar al lado de Lionel Messi, le abriría las puertas de la Selección Mexicana.

Javier Aguirre optó por ‘Memote’ Martínez antes de decantarse por el ahora delantero del Inter Miami, quien tuvo un inicio inconsistente en la MLS antes de encontrar la solidez con Las Garzas.

La realidad es que los números avalan la decisión de Aguirre, pues Berterame promedia un 22 por ciento menos de goles en el futbol de los ESTADOS Unidos que los que consiguió en la Liga MX con Rayados en el mismo número de partidos.

A pesar de que Germán suma 9 tantos en los 15 partidos disputados en la presente temporada, la realidad es que los seis primeros partidos donde se fue en blanco, terminaron por lastimar la imagen de Berterame.

Germán aún fue considerado a inicios de año. En el 2026, Germán Berterame fue parte de la Selección Mexicana en los primeros cinco partidos amistosos del año, donde incluso marcó gol ante Bolivia.

La última vez que vio minutos sobre el terreno de juego con el Tri fue en el duelo de reapertura del Estadio Azteca, hoy conocido como Estadio Ciudad de México para efectos de la Copa del Mundo 2026.