La Selección Mexicana tuvo su primer entrenamiento mundialista

Redacción FOX Deportes

La Selección Mexicana regresó a los entrenamientos con un elevado estado de ánimo luego de que el seleccionador, Javier Aguirre, anunciara la lista de jugadores para el Mundial 2026 y acabara con las incertidumbres.

Aguirre, que a partir del 11 de junio dirigirá su tercer Mundial, luego de los de 2002 y 2010, comandó junto a su auxiliar Rafael Márquez una práctica bajo el sol en las afueras de la Ciudad de México.

Una de las notas más alentadoras de la jornada la protagonizaron los cinco futbolistas que se recuperan de lesiones y recibieron la confianza de Aguirre, que los llevará al torneo a pesar de sumar pocos minutos de juego con sus equipos en lo que va de año.

Los centrocampistas Édson Álvarez, de West Ham; Luis Chávez, de Dínamo Moscu; y los delanteros César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca) y Santiago Giménez (Milan) corrieron, hicieron regates y mostraron estar sanos.

México enfrentará el jueves próximo a Serbia en el último amistoso antes del Mundial, en un duelo en el que Aguirre saldrá con un cuadro titular parecido al que utilizará contra Sudáfrica una semana después en la inauguración.