Cinco meses después, Germán Berterame vuelve a anotar en la MLS

Héctor Cantú

Germán Berterame finalmente puso fin a una sequía de cinco meses sin marcar, luego de reencontrarse con el gol en el partido del Inter Miami ante New York City FC.

La falta de contundencia del exjugador de Monterrey comenzaba a generar preocupación, aunque el delantero mexicano logró sacudirse la presión con una anotación que permitió a las ‘Garzas’ adelantarse en el marcador.

¡GOLAZO! Esto es fútbol, muchachos ? https://t.co/Uuh0ij1a2W — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2026

‘Berte’ fue el encargado de abrir el marcador en el encuentro correspondiente al partido 30 de la temporada del conjunto de Florida.

La última vez que el delantero había marcado fue en mayo, cuando consiguió un doblete en la victoria 6-4 sobre Philadelphia Union.

Desde entonces, Berterame acumuló 797 minutos sin anotar, una racha que finalmente terminó en su primera temporada en el futbol estadounidense.

Con este tanto, el mexicano llegó a ocho goles en la presente campaña y a 10 en el año calendario, considerando las dos anotaciones que consiguió con Monterrey durante las jornadas 2 y 3 del Clausura 2026.