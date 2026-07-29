Publicación: jueves 30 de julio de 2026

Héctor Cantú

La MLS vuelve a pasarle por encima a la Liga MX

La edición 30 del All-Star Game fue para el equipo de los Estados Unidos

Las estrellas de la MLS han superado con comodidad al representativo de la Liga MX en el que podría ser el último juego de selecciones entre ambas ligas.

El equipo mexicano, muy diezmado por las ausencias de sus grandes estrellas, poco pudo hacer para salir con la victoria ante un equipo de la MLS que tuvo su mejor desempeño en la primera mitad del encuentro.

La Liga MX, un reto muy sencillo para Son Heung-Min
La superestrella del LAFC se despachó con un doblete en solo tres minutos
FOX Deportes

La gran figura del partido fue el delantero del LAFC, Son Heung-Min, quien en tres minutos marcó un doblete que devolvió al partido al representativo de los Estados Unidos que se había visto sorprendido por el gol de Luis Rey Mejía, quien inauguró el tanteador con un remate de cabeza preciso que no pudo detener el arquero Freese.

Entonces llegaron los dos goles del coreano que pusieron a trabajar al equipo mexicano que se llevó un tercer gol en contra con la anotación de Zinckernagel con un remate dentro del terreno de juego.

Para la segunda mitad los cambios fortalecieron al equipo mexicano que vistió de rosa para este encuentro. Salomón Rondón logró descontar para el equipo mexicano que tuvo el mejor momento del partido en los últimos 20 minutos del cotejo.

A pesar de que la MLS volvió a ampliar distancias con el gol de Evander, José Paradela devolvió a la lucha al equipo mexicano en los minutos finales.

Con este resultado, el balance histórico del Juego de Estrellas sigue favoreciendo a la MLS con 4 victorias por 1 sola de la Liga MX.

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