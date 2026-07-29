La MLS vuelve a pasarle por encima a la Liga MX

Héctor Cantú

Las estrellas de la MLS han superado con comodidad al representativo de la Liga MX en el que podría ser el último juego de selecciones entre ambas ligas.

El equipo mexicano, muy diezmado por las ausencias de sus grandes estrellas, poco pudo hacer para salir con la victoria ante un equipo de la MLS que tuvo su mejor desempeño en la primera mitad del encuentro.

La gran figura del partido fue el delantero del LAFC, Son Heung-Min, quien en tres minutos marcó un doblete que devolvió al partido al representativo de los Estados Unidos que se había visto sorprendido por el gol de Luis Rey Mejía, quien inauguró el tanteador con un remate de cabeza preciso que no pudo detener el arquero Freese.

¡Gooool de Salomón Rondon! ⚽🔥



El delantero de Tuzos acorta distancia en el marcador del #MLSAllStarGame ⭐



Las estrellas de la MLS se enfrentan a los mejores de la LIGA MX el 29 de julio. Ve el #MLSAllStarGame 2026 en vivo en @appletv. pic.twitter.com/F1Y3GBV7XK — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 30, 2026

Entonces llegaron los dos goles del coreano que pusieron a trabajar al equipo mexicano que se llevó un tercer gol en contra con la anotación de Zinckernagel con un remate dentro del terreno de juego.

Para la segunda mitad los cambios fortalecieron al equipo mexicano que vistió de rosa para este encuentro. Salomón Rondón logró descontar para el equipo mexicano que tuvo el mejor momento del partido en los últimos 20 minutos del cotejo.

A pesar de que la MLS volvió a ampliar distancias con el gol de Evander, José Paradela devolvió a la lucha al equipo mexicano en los minutos finales.

¡Goool de Paradela! ⚽



El jugador de la Máquina acerca al equipo de la Liga BBVA MX. 🚂



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Con este resultado, el balance histórico del Juego de Estrellas sigue favoreciendo a la MLS con 4 victorias por 1 sola de la Liga MX.