La Liga MX, un reto muy sencillo para Son Heung-Min

Héctor Cantú

La MLS se tomó muy en serio la quinta edición del Juego de Estrellas ante la Liga MX y convocó a sus futbolistas más talentosos, entre ellos el coreano Son Heung-Min.

El asiático hizo ver mal al equipo comandado por el ‘Turco’ Mohamed luego de marcar dos goles en apenas tres minutos que permitieron que la MLS diera vuelta al partido.

⭐ Sonny ⭐



Son Heung-Min buries it. // MLS All-Star Game pres. by @Chime pic.twitter.com/koykEzP5hr — Major League Soccer (@MLS) July 30, 2026

‘Sonaldo’ debutó en el Juego de Estrellas de la MLS con esta actuación descomunal que queda enmarcada en la historia luego de sus dos anotaciones.

Hasta el momento, el internacional coreano suma 17 goles con el LAFC en partidos oficiales. Este es su primer doblete ante un representativo mexicano.

Heung-Min volverá a medir fuerzas contra un equipo de la Liga MX en la Leagues Cup cuando enfrente a Chivas y Toluca.