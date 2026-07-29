La MLS apuesta a 'Sonaldo' para derrotar al equipo de la Liga MX

Héctor Cantú

Para la edición 30 del Juego de Estrellas de la MLS, el equipo de los Estados Unidos ha decidido apuntalar en la delantera con la gran estrella coreana Son Heung-Min.

El entrenador de las estrellas de la MLS, ha apostado por un equipo completo que incluye una clásica formación de 4-3-3.

Llama la atención la presencia de Ream, un jguador que aporta solidez a la defensiva y sobre todo de los mediocampistas Carles Gil y Hany Mukhtar dos de los mejores jugadores en su posición de la MLS.

The Kings of the Queen City. 👑



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Por su parte y con la plantilla reducida ante las bajas de último minuto de varios futbolistas clave, Antonio Mohamed, encargado de comandar a las huestes de la Liga MX, ha decidido optar por una línea de cinco defensas dos mediocampistas y tres delanteros.

Robert Morales, el goleador de los Pumas, será el encargado de intentar marcar los goles en colaboración con Juan Brunetta de Tigres.

¡Definidas nuestras 1️⃣1️⃣ estrellas que hoy arrancan en Charlotte! 🤩



¡Vamos equipo! 👊🏻



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Por parte del equipo mexicano aparecen, también tres jugadores que estuvieron en el pasado Mundial. Walter Ditta y Jesús Gallardo en la defensa y Erik Lira, de Cruz Azul, en la mediacancha.

Hasta ahora, el saldo de victorias históricas sigue siendo favorable para la MLS de 3-1 sobre los representativos de la Liga MX.