¡La Liga MX gana el reto de relevos en el Skills Challenge ante la MLS!

Redacción FOX Deportes

El Skills Chellenge fue diferente en este año, pero en la parte estelar del evento, en el duelo directo entre el equipo de estrellas de la MLS y el grupo de la Liga MX, el equipo mexicano ganó el mano a mano.

Las estrellas del balompié estadunidense no pudieron superar el tiempo que impuso el cuadro rival en el desafío de relevos y tuvieron que encajar una derrota en el primer día de este evento en Charlotte.

El equipo de la Liga MX estuvo compuesto por Juan Brunetta (Tigres), Fernando Gorriarán (Tigres), José Paradela (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Elías Montiel (Pachuca), Carlos Moreno (Pachuca) y Javier Ruíz (Necaxa), quienes terminaron los desafíos del programa con un tiempo de 1 minuto y 34 segundos.

El duelo de relevos estuvo compuesto por cuatro diferentes juegos:

1. Tiros a portería

2. Pases con el pie y con la mano

3. Gol Olímpico

4. Tiro al travesaño

¡Hey, échenle ojito a esto! 👀



Así fue como vencimos a la MLS en el desafío colectivo del #SkillsChallenge. ✨🏆



¡Bien por nuestros jugadores! 👏



MLS se enfrentan a los mejores de la LIGA MX el 29 de julio. Ve el #MLSAllStarGame 2026 en vivo en @appletv. pic.twitter.com/zHC5EIseZY — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 29, 2026

Bajo este formato, el equipo de la MLS debía completar la ruta en menor tiempo que la Liga MX para ganar, mientras que, si no lograban culminar todos los desafíos antes del tiempo fijado por los ‘invitados’, automáticamente perdían el evento, cosa que sucedió justo en el crossbar challenge.

En general, los jugadores de la MLS ganaron más desafíos individuales, siendo Thomas Muller quien se impuso en la competencia de tiros, sin embargo, la Liga MX tuvo un triunfo en el tiro al travesaño gracias a la puntería de Javier Ruiz del Necaxa, además de que ganó el desafío más importante: el de relevos entre ambas ligas, mismo que otorgó un cheque que será donado a una organización de caridad.

El Skills Challenge es la primera parte del evento All-Star Game de la MLS, mientras que el gran partido entre ambas oncenas se llevará a cabo un día después en el Bank of America Stadium.