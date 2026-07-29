¿Por qué las Chivas no prestaron a sus figuras para el All-Star Game?

Enrique Gómez

Una cosa es apoyar a la Selección Mexicana y otra ser la base del Equipo de Estrellas de la Liga MX y resignarse a perder a sus mejores jugadores para el partido por la Jornada 3 del Apertura 2026.

El Guadalajara decidió no prestar a la mayoría de sus futbolistas convocados para el All-Star Game de la MLS, pues hacerlo sería atentar contra sus propios intereses, toda vez que su próximo partido del futbol mexicano es el viernes 31 de julio, o sea, dos días después del partido de exhibición.

Entonces, ¿por qué las Chivas no cedieron a Bryan González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando González pese a que estaban en la convocatoria de Antonio Mohamed para el partido de estrellas contra la MLS? Porque no iban a darle prioridad a un espectáculo amistoso en el extranjero por sobre su propio encuentro de la Liga MX, el último del ‘Rebaño’ antes de la Leagues Cup.

Una decena de jugadores fueron convocados el pasado 15 de julio al MLS All-Star Game 2026, pero en la nueva lista ya no serán parte del partido binacional.



🇲🇽 Armando González

🇲🇽 Brian Gutiérrez

🇺🇾 Brian Rodríguez

🇲🇽 Bryan González

🇲🇽 Gilberto Mora

🇨🇷 Keylor Navas

🇦🇷 Nahuel… https://t.co/Y1RbivuKln pic.twitter.com/LeScz15Byd — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) July 27, 2026

Pese a todo, el equipo que dirige Gabriel Milito sí aceptó prestar a Kevin Castañeda a Luis Gabriel Rey, pese a que esto podría implicar perderlos para el partido contra ‘La Franja’ en el Estadio Cuauhtémoc.

Cabe recordar que el equipo rojiblanco fue la base de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 y aceptó entregar a sus cinco jugadores antes de lo establecido por FIFA para cumplir con el acuerdo que se hizo con el Tri desde antes del torneo. Esto implicó que el equipo sublíder del futbol mexicano perdió a sus mejores jugadores para la Liguilla y con ellos, casi todas sus esperanzas de coronar un gran torneo.

‘Hormiga’ González y Brian Gutiérrez fueron parte de la Selección Mexicana y decidieron recortar sus vacaciones para reportar con las Chivas en la Jornada 1 del torneo, por lo que el club decidió no ‘reventarlos’ haciéndolos viajar a Estados Unidos y citarlos para el duelo ante el Puebla 48 horas después.