Sebastian Berhalter cambia la MLS por Europa

Redacción FOX Deportes

Sebastian Berhalter jugará por primera vez en Europa. El estadounidense dejó Vancouver Whitecaps para fichar con el Middlesbrough de la Championship, la segunda división del futbol inglés.

El 'Boro' informó que el mediocampista firmó un contrato por cuatro años, vigente hasta 2030. Además, Berhalter se reencontrará con Aidan Morris, con quien compartió vestidor en Columbus Crew y en la Selección Estadounidense.

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Watch his first interview below ⤵️ — Middlesbrough FC (@Boro) July 28, 2026

En declaraciones para los medios del club, el mediocampista aseguró:

"Aquí es donde quiero estar. Quiero seguir mejorando como jugador y como persona, y este es un lugar estupendo para hacerlo".

Antes de concretar su salida de los Whitecaps, el mediocampista registró seis goles y 14 asistencias en la primera mitad de la temporada 2026 de la MLS.