Karim Benzema, el astro que podría llegar a la MLS

Héctor Cantú

El delantero francés, Karim Benzema, podría convertirse en la nueva figura mundial que juegue en la Major League Soccer.

El otrora goleador del Real Madrid no continuará en el Al-Hilal, equipo al que llegó la temporada pasada en un movimiento inesperado de cara al final del ciclo en la Saudi Pro League.

El XI ideal de Karim Benzema sin Cristiano Ronaldo y sin Messi

El diario español As reporta que el internacional galo finalmente saldría de su actual club para poner rumbo a otra aventura, probablemente dentro de la misma Saudi Pro League, o en otras latitudes como la MLS.

Hasta el momento, Karim Benzema solo disputó 16 partidos con el Al-Hilal luego de haber sido traspasado a inicios de año. En ese número de partidos colaboró en 15 goles, marcando en 10 ocasiones y asistiendo en cinco más.

El 'último baile' de Karim Benzema

Dentro de las opciones que tiene el exjugador del Real Madrid, aparece la MLS, el Trabzonzpor turco o el Al-Shabab FC de la misma liga saudí.