Karim Benzema solo sabe marcar por racimo con el Al-Hilal

Héctor Cantú

Karim Benzema sigue demostrando su capacidad goleadora y en su reaparición con el Al-Hilal, se ha vuelto a despachar con la cuchara grande en la goleada de 6-0 sobre Al-Kholood Club.

El goleador francés, quien se perdió el partido pasado por una lesión en el pie, reapareció para marcar su segundo triplete de la temporada con el equipo azul que pelea el liderato de la Saudi Pro League.

Karim Benzemá marcó el segundo, tercer y cuarto tanto de la goleada, logrando un triplete en menos de 40 minutos, siendo este el segundo más rápido que ha conseguido en el futbol árabe.

Benzema marcó tres goles apenas en su segundo partido de la temporada con el Al-Hilal luego de ser traspasado por el Al-Ittihad, en el duelo ante el Al-Okhdood.

Con los tres tantos, Karim Benzema llegó a 16 goles en la presente campaña y a 57 anotaciones desde que desembarcó en la Saudi Pro League.

La victoria vuelve a acercar al Al-Hilal al liderato de la competición que por ahora sigue en poder del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo con dos puntos más (70).