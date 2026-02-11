La llegada de Karim Benzema al Al-Hilal causó un efecto dominó

Redacción FOX Deportes

Karim Benzema dejó el Al-Ittihad después de dos años y medio para sumarse al Al-Hilal, lo que resultó en un sismo.

El francés debutó con su nuevo equipo en la Jornada 21 de la Saudi Pro League y lo hizo de maravilla: marcó un hat-trick y dio una asistencia.

Sin embargo, ‘no todo es miel sobre hojuelas’ pues con su llegada el club se vio en la necesidad de eliminar a un extranjero del torneo local, toda vez que solo están permitidos a tener 10 nacidos fuera de Arabia Saudita.

De acuerdo con Fabrizio Romano, el sacrificado sería Darwin Núñez. El uruguayo, quien llegó al Al-Hilal en agosto de 2025, sería relegado a duelos de la Champions League de Asia.

Núñez registra 23 encuentros, siete goles y cinco asistencias den todas las competencias con el ‘Al-Za'eem’.