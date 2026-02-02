Héctor Cantú
Karim Benzema cambia de equipo en Arabia Saudita
El delantero francés defenderá su segunda camiseta en la Saudi Pro League
Karim Benzema se ha convertido en el centro de la conversación en el futbol de Arabia Saudita luego de haber aceptado la propuesta de ser traspasado al Al-Hilal.
Fue, justamente su propuesta de cambio, la que generó la molestia de Cristiano Ronaldo, quien no fue parte de la convocatoria para el partido donde el Al-Nassr derrotó por la mínima diferencia al Al-Riyadh.
A través de sus redes sociales, el club azul anunció la llegada de Benzema, quien habría firmado por el próximo año y medio con el equipo que, por ahora y luego de 19 jornadas, lidera la competición en la Saudi Pro League.
“Benzema es considerado uno de los jugadores más prominentes del mundo, habiendo contribuido a ganar 34 títulos con los clubes con los que ha jugado. Esto incluye cinco Mundiales de Clubes de la FIFA, 5 Champions League, 4 títulos de La Liga y un 1 título de Liga con el Lyon”, se lee en el comunicado difundido por el club.
Desde su llegada a la Saudi Pro League, Benzema disputó 83 partidos con el Al-Ittihad, en los que marcó 54 goles y 15 asistencias.
El exdelantero del Real Madrid podría debutar el próximo jueves cuando su equipo visite al Al-Okhdood Club.
