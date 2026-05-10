James Rodríguez brilla por primera vez con Minnesota United

EFE

El colombiano James Rodríguez, que no regresará al Minnesota después del Mundial 2026, dio dos asistencias este domingo tras entrar al partido desde el banquillo en el empate 2-2 de su equipo contra el Austin en la duodécima jornada de la MLS.

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James, de 34 años, saltó al campo en el minuto 64 y en menos de 15 minutos entregó 2 pases de gol, el primero con un centro desde la banda izquierda para el momentáneo 1-1 de Anthony Markanich, y el segundo con un pase al hueco para la diana del argentino Joaquín Pereyra.



Pereyra anotó el 2-1 en el minuto 77, antes de que el estadounidense Christian Ramírez igualara con el definitivo 2-2 en el 79.



En la primera mitad, el italiano Kelvin Yeboah falló dos penaltis para el Minnesota.