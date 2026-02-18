James Rodríguez, listo para debutar en la Major League Soccer

Héctor Cantú

El histórico futbolista colombiano, James Rodríguez, está listo para debutar el próximo fin de semana en el arranque de la temporada 2026 de la Major League Soccer.

Rodríguez, quien dejó el club León de la Liga MX para probar suerte en el frío de Minnesota con el equipo de la ciudad, ha recibido su visa de trabajo, por lo que estará disponible para ver minutos de juego.

BTS with No. 10 pic.twitter.com/0xJTQRNj9c — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

Minnesota United debutará en la temporada 2026 enfrentando a domicilio al Austin FC, en el que será e enfrentamiento número 13 entre ambas instituciones, el cual ha dejado un historial favorable para el equipo texano que acumula 6 victorias por 1 empate y 5 derrotas.

James Rodríguez aseguró a su llegada, que tenía ganas de jugar en el futbol de los Estados Unidos y sobre todo en el año mundialista, donde se perfila para ser parte de la selección colombiana que competirá en la Copa del Mundo.

James making memories ✍️ pic.twitter.com/ZhOkGCrYwQ — Minnesota United FC (@MNUFC) February 14, 2026

James Rodríguez llega después de haber disputado 34 partidos con el León de la Liga MX, donde marcó 5 goles y colaboró con 9 asistencias.

En total, Minnesota United registró 9 incorporaciones, siendo la de James, la más llamativa luego de llegar a costo cero.