Insípido debut de James Rodríguez frente a su gente

Héctor Cantú

El colombiano James Rodríguez jugó este domingo su primer partido ante su público en la MLS, pero el Minnesota United no pasó del 0-0 contra los Seattle Sounders.



James sigue peleando por su primera victoria en la liga estadounidense, tras estrenarse la semana pasada con una goleada por 6-0 en el campo del Vancouver Whitecaps.

James is here 🇨🇴 pic.twitter.com/F7ZGV4XeSL — Minnesota United FC (@MNUFC) March 22, 2026

El mediapunta colombiano, de 34 años, firmó un contrato de seis meses con el Minnesota para llegar con ritmo competitivo al Mundial de junio.



Tras jugar 27 minutos contra el Vancouver, James saltó al campo en el 77 al sustituir al argentino Tomás Chancalay.

Tan solo le tomó dos minutos para firmar una jugada potencialmente decisiva. En el 79 dio un perfecto pase al hueco para Anthony Markanich, que desperdició una gran oportunidad al rematar alto con la zurda ante la salida del arquero.



El Minnesota apretó en el tramo final en busca de la victoria, aunque sus únicos peligros llegaron en ocasiones a balón parado, con dos saques de esquina colgados por James que no pudieron romper el 0-0.