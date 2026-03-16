Chelsea sin su capitán ante Paris Saint-Germain en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Reece James será baja de Chelsea para el duelo ante Paris Saint-Germain, la vuelta de los octavos de final de la Champions League después de que Liam Rosenior confirmara que tiene una lesión en el bíceps femoral que le puede dejar fuera durante algunas semanas.

Squad update ahead of PSG (H). 🚨 — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 16, 2026

"James sintió algo en el bíceps femoral al final del partido con Newcastle. No sabemos el alcance completo de la lesión, pero estará fuera para el partido de mañana. Podría ser grave. Esperemos saber el alcance en las próximas semanas", expresó el técnico en la rueda de prensa previa al duelo ante el conjunto francés.

Rosenior, que también confirmó la baja de Filip Jorgensen en la portería, por lo que Robert Sánchez será titular, y la duda de Malo Gusto, remarcó que pueden conseguir remontar la eliminatoria.

La nota positiva del entreno de la mañana fue la aparición del brasileño Estevao, que no juega un partido desde el 13 de febrero y quien no estará disponible para el encuentro europeo tras una lesión en los isquiotibiales que sufrió ante Hull City en la FA Cup.