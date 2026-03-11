PSG tiene a Chelsea con la soga al cuello en la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain derrotó 5-2 a Chelsea y tomó ventaja en los octavos de final de la Champions League, el estilo de juego de los dos equipos provocó un duelo de ida a vuelta que terminó a favor de los parisinos que aprovecharon las fallas defensivas de su rival para dejarlo sobre la lona.

PSG y Chelsea tenían cuentas pendientes en el torneo, el conjunto londinense buscaba cortar la racha de cuatro partidos sin ganar ante los parisinos, pero falló y el campeón de Europa alargó las estadísticas con un triunfo para llegar a cinco compromisos sin caer.

Los ‘Blues’ salieron a presionar e incomodar a los locales que respondieron anotando el 1-0 a los 10 minutos tras un desborde de Ousmane Dembélé que terminó en Bradley Barcola, el delantero bajó el balón con el pecho y abrió la puerta de Filip Jörgensen.

Los visitantes empezaron a hilar pases y uno de ellos tomó mal parado a Nuno Mendes, el espacio se abrió para Malo Gusto quien se enfiló rumbo al arco y disparó con potencia para vencer a Matvéi Safónov quien alcanzó a manotear la pelota.

El juego fue de área a área y lo reflejó el 2-1 de los parisinos que se pusieron en ventaja segundos después de un tiro de Cole Palmer que convirtieron en un contragolpe que Dembélé finalizó a velocidad con un recorte en el área y un disparo cruzado al 40.

Chelsea atacó en la segunda mitad, pero en el pecado llevó la penitencia. Igualó la eliminatoria con un tanto de Enzo Fernández a los 58 minutos, pero Vitinha aprovechó un error de Jörgensen para recuperar la ventaja y quedó a expensas del ataque parisino que se lo llevó por delante.

Khvicha Kvaratskhelia marcó un doblete en la recta final para dejar la eliminatoria al borde de la sentencia y al campeón a un paso de los cuartos de final de la Liga de Campeones.