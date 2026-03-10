Chelsea a sacudirse la mala racha ante Paris Saint-Germain en la Champions League

Oscar Sandoval

Chelsea se reencuentra con Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League, una eliminatoria en la que intentará terminar con el dominio de los parisinos que acumulan cuatro compromisos sin perder ante los ‘Blues’ en el torneo continental.

Our 23-man squad in Paris. ✊ pic.twitter.com/nRWOgXiHgj — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 10, 2026

Chelsea le pasó por encima a PSG en la final del Mundial de Clubes y conquistó el título, un resultado que puso pausa a la hegemonía de 'Les Parisiens' sobre el conjunto londinense que buscará la tercera victoria en el duelo directo en la Liga de Campeones.

Será el noveno enfrentamiento entre ingleses y franceses en el torneo, el balance está a favor del campeón que registra tres triunfos, tres empates y dos derrotas. Sin embargo, las cosas han cambiado desde la última vez que se vieron las caras en una eliminatoria europea y también fue en octavos de final.

Paris Saint-Germain recibió a Chelsea al que venció por 2-1 y salió con ventaja para la vuelta en donde repitió la dosis y con un global de 4-2 dejó fuera a los ‘Blues’ que buscarán cobrar venganza una década después.