Publicación: martes 7 de abril de 2026

EFE

James Rodríguez está listo para volver

El colombiano está listo para reaparecer con Minnesota United

La estrella colombiana James Rodíguez regresó esta semana a los entrenamientos del Minnesota United tras superar un cuadro de deshidratación severa que obligó a su hospitalización por 72 horas en Estados Unidos.

El creativo colombiano se presentó ayer en las instalaciones de entrenamiento del club y "participó en una sesión supervisada de reincorporación a la actividad", indicó el club estadoundiense en un comunicado.

Triste debut de James Rodríguez en goleada recibida por Minnesota United

El debut de James Rodríguez en la MLS resultó amargo: Minnesota United cayó 6-0 ante Vancouver Whitecaps en un partido dominado de principio a fin por el equipo canadiense.
El colombiano no fue titular en su primer partido de liga y comenzó el encuentro en el banco, a la espera de sumar minutos tras varias semanas sin actividad oficial.
James ingresó en la segunda mitad, cuando el marcador ya estaba muy cargado en contra de Minnesota, por lo que su participación llegó con el juego prácticamente definido.
El mediocampista disputó alrededor de media hora, sus primeros minutos oficiales desde finales de 2025, en un intento por retomar ritmo competitivo.
Durante el tiempo que estuvo en cancha, buscó asumir la conducción ofensiva, aunque el dominio territorial de Vancouver limitó sus posibilidades de influir en el partido.
Una de sus intervenciones más claras llegó a balón parado, con un tiro de esquina que terminó en un remate de cabeza de un compañero, aunque sin mayor peligro.
El contexto del partido tampoco ayudó: Minnesota ya estaba muy desordenado defensivamente, lo que dejó al colombiano en un escenario complicado para mostrar su futbol.
El contexto del partido tampoco ayudó: Minnesota ya estaba muy desordenado defensivamente, lo que dejó al colombiano en un escenario complicado para mostrar su futbol.
El encuentro generó gran expectativa mediática por tratarse del primer partido de James en la MLS, uno de los fichajes más llamativos recientes de la liga.
Más allá del resultado, el debut dejó claro que el colombiano necesitará tiempo para encontrar ritmo y adaptación, después de un largo periodo con poca actividad competitiva.

"Su regreso a los entrenamientos con el equipo completo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará totalmente condicionado por su evolución clínica", agregó el escrito.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó el pasado jueves que el mediocampista había sido sometido a observación médica en un centro clínico tras presentar una afección de origen no deportivo durante un partido amistoso frente a Francia.

Al finalizar este encuentro, Rodríguez "comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes", explicó el club estadounidense.

La presencia del capitán de la selección cafetera es vital para el engranaje de la plantilla. Dada su jerarquía y peso en el vestuario, su óptima recuperación resulta de prioridad absoluta para el cuerpo técnico encabezado por el argentino Néstor Lorenzo.

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