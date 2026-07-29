El momento que nadie olvidará del MLS Skills Challenge

Héctor Cantú

La victoria de la MLS sobre la Liga MX en el Skill Challenge del MLS All-Star Game en su edición 2026 pasó a segundo plano, todo gracias a Thomas Müller y Evander.

El goleador alemán, quien arribó para inicios de temporada al futbol de los Estados Unidos, llegó para hacer historia y en poco tiempo ya ha inscrito su nombre en letras doradas.

THOMAS MÜLLER: THE NEW SHOOTING CHALLENGE KING. 👑



A record-setting run in the MLS All-Star Shooting Challenge pres. by @ATT! pic.twitter.com/lLd8AtUdt1 — Major League Soccer (@MLS) July 28, 2026

n el primer enfrentamiento ante la Liga MX en el Juego de Estrellas no fue la excepción. Müller impuso un nuevo récord en la prueba de Tiros al sumar 79 puntos, con lo que dejó atrás la marca de 22 establecida por Faze Rug, el primer competidor.

Además, el alemán superó el récord de 72 puntos que Evander había establecido durante la edición 2025.

De acuerdo con el reglamento, Evander solo participaría en la prueba si algún competidor igualaba o superaba su marca.

Evander ties the record just set by Thomas Müller! 🤯



Incredible scenes in the MLS All-Star Shooting Challenge pres. by @ATT. pic.twitter.com/4vEv7sFtud — Major League Soccer (@MLS) July 28, 2026

Así fue como el brasileño tuvo una revancha inmediata y no la desaprovechó. En su turno, el jugador de Orlando City también alcanzó los 79 puntos de Müller para establecer un récord compartido. Ahora, ambos ocupan el mismo lugar en la historia del Skill Challenge.

Los dos futbolistas formarán parte del equipo de la MLS que enfrentará a las estrellas de la Liga MX en el MLS All-Star Game 2026.