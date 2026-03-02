Thomas Müller y Leo Messi en la batalla de goleadores

Héctor Cantú

La semana 2 de la Major League Soccer ha vuelto a poner en marcha la batalla de goleadores entre el argentino Lionel Messi y el alemán Thomas Müller.

Ambos futbolistas fueron fundamentales para que sus respectivos equipos, Vancuver Whitecaps y el Inter Miami, se llevaran los tres puntos a casa.

El alemán marcó dos de los tres goles en la victoria sobre Toronto FC. Leo, además de su doblete, colaboró con una asistencia para que Las Garzas lograran la voltereta de 4-2 ante Orland City.

En la temporada pasada, ambos futbolistas se enfrascaron en una lucha continua, semana a semana, en la tabla de goleadores y ahora, ya con Müller perfectamente unido y con toda la temporada por delante, la historia parece que será mucho más encarnizada.

Luego de dos semanas, Leo Messi y Thomas Müller empatan con dos anotaciones a Sam Surridge y Wessam Abou Ali, en la tabla de goleadoes que lidera Joao Klauss del LA Galaxy con tres tantos.