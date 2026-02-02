El sueño: que Lionel Messi juegue -y se retire- en el Newell's Old Boys

Héctor Cantú

Desde Argentina tienen muy claro lo que se debe hacer con la carrera de Lionel Messi de cara a los últimos años como futbolista profesional.

Aunque por ahora el idilio entre el argentino y el Inter Miami se encuentra estable, también es una realidad que La Pulga siempre ha deseado enfilar su retiro en el país que lo vio nacer y en el Barcelona.

Newell’s ha levantado la mano para ser el equipo que cobije al ídolo en sus últimos años como profesional.

Ha sido el propio presidente del club, Juan Manuel Medina, quien ha confirmado que el equipo quiere a Messi al menos por el primer semestre del 2027.

“Queremos y estamos trabajando para que Leo (Messi), llegue a Newell’s para el primer semestre del 2027,pero por ahora, solo es eso. Es un proyecto más allá de club, es de toda la ciudad de Rosario y del futbol argentino”, detalló el presidente.

Aunque Leo Messi tiene contrato hasta el 2028 con el Inter Miami, antes de asumir otro cargo dentro de la institución, también es cierto que Messi nunca ha desairado la posibilidad de poner fin a su carrera lejos el futbol de los Estados Unidos.