Inter Miami y Lionel Messi jugarán un amistoso en Puerto Rico

Inter Miami de Lionel Messi, campeón del MLS 2025, confirmó que jugará en Puerto Rico el próximo 13 de febrero, como parte de una gira de pretemporada por varios países latinoamericanos que arranca este sábado en Perú.

A new stop in our Champions Tour. Nos vemos pronto, Puerto Rico! 🤩🇵🇷



Details: https://t.co/6wkUENzCsA pic.twitter.com/d2aEmpd6dW — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 23, 2026

El encuentro del Inter Miami en suelo caribeño será ante Independiente del Valle, campeón de la Copa Ecuador en 2025, en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, ciudad colindante a San Juan, detalla el club estadounidense en su página web.

"Estamos emocionados de ver a nuestra afición en Puerto Rico y de jugar ante el Independiente del Valle para prepararnos para nuestra temporada", dijo el director deportivo del Inter Miami, Guillermo Hoyos, en un comunicado publicado en el portal del club.

Será la primera vez que el Inter Miami y Messi jueguen en Puerto Rico.