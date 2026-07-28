La delantera de la MLS, lista para superar a las estrellas de la Liga MX

Héctor Cantú

La Major League Soccer tienen sobre el papel, mejores registros que la Liga MX de cara al partido del All-Star Game en lo que podría ser una victoria histórica para el representativo de la MLS.

Los cambios de última hora dejaron al futbol mexicano sin grandes referentes, por lo que solo tres delanteros registrados intentarán marcar la diferencia sobre el terreno de juego ante el equipo de la MLS.

Gilberto Mora y las otras estrellas de la Liga MX que se perderán la 'guerra' contra la MLS

Javier Ruiz (Necaxa), Robert Morales (Pumas) y Salomón Rondón (Pachuca), tendrán la encomienda de perforar el arco del representativo norteamericano.

El problema se da cuando se comparan los registros del equipo de la MLS que contará con 7 delantero, entre los que destacan Thomas Müller, Son Heung-Min y el mundialista Petar Musa.

En total, entre los tres han marcado 20 goles en lo que va de la temporada, siendo el más rentable el croata que prácticamente marca un gol por encuentro en la presente temporada.

Los representantes mexicanos, contabilizando los números del torneo asado, entre los tres lograron 19 goles, siendo Robert Morales el más determinante.

En total, entre los tres promediaron 0.9 disparos al arco rival por partido, mientras que la terna de la MLS disparó en 1.1 ocasiones promedio.

En cuanto a opciones de gol convertidas, la tercia de la MLS también tiene mejores registros con un promedio de 1.0 por encuentro a comparación del 0.8 de los representantes de la Liga MX.

Será un duelo marcado por la ausencia de grandes figuras, entre las que destacan la de Giberto Mora por el equipo mexicano y la de Lionel Messi por parte de la MLS.