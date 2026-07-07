Redacción FOX Deportes
Este es el equipo de la MLS para enfrentar a la Liga MX en el All-Star Game
Lionel Messi, Thomas Müller y Rodrigo De Paul destacan entre los 29 convocados.
La MLS ya tiene lista la plantilla que enfrentará a las estrellas de la Liga MX en el All-Star Game del próximo 29 de julio.
Lionel Messi, Thomas Müller, Rodrigo De Paul y Son Heung-min encabezan la convocatoria de 29 jugadores para el duelo que se disputará en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte.
El entrenador Dean Smith, quien dirige al Charlotte FC desde 2023, eligió directamente a 13 de los 29 convocados. A ellos se sumarán Richie Laryea y Julian Hall, seleccionados por el comisionado de la MLS, Don Garber
Los 14 jugadores restantes fueron elegidos mediante la votación de aficionados y medios de comunicación.
La convocatoria reúne a futbolistas de 17 clubes distintos de la MLS, con Inter Miami, Charlotte FC y Nashville SC entre las franquicias con mayor representación.
Plantilla completa del All-Star de la MLS
Porteros
Maxime Crépeau, Orlando City: selección del entrenador
Matt Freese, New York City FC: selección del entrenador
Brian Schwake, Nashville SC: votación
Defensas
Max Arfsten, Columbus Crew: selección del entrenador
Lucas Herrington, Colorado Rapids: selección del entrenador
Richie Laryea, Toronto FC: selección del comisionado
Anthony Markanich, Minnesota United: votación
Mbekezeli Mbokazi, Chicago Fire: votación
Steven Moreira, Columbus Crew: selección del entrenador
Daniel Munie, San Jose Earthquakes: selección del entrenador
Andy Najar, Nashville SC: votación
Jackson Ragen, Seattle Sounders: selección del entrenador
Tim Ream, Charlotte FC: votación
Mediocampistas
Sebastian Berhalter, Vancouver Whitecaps: votación
Pep Biel, Charlotte FC: selección del entrenador
Rodrigo De Paul, Inter Miami: selección del entrenador
Evander, FC Cincinnati: selección del entrenador
Carles Gil, New England Revolution: selección del entrenador
Zavier Gozo, Real Salt Lake: votación
Hany Mukhtar, Nashville SC: votación
Thomas Müller, Vancouver Whitecaps: selección del entrenador
Ashley Westwood, Charlotte FC: selección del entrenador
Delanteros
Hugo Cuypers, Chicago Fire: votación
Anders Dreyer, San Diego FC: selección del entrenador
Julian Hall, New York Red Bulls: selección del comisionado
Son Heung-min, LAFC: votación
Lionel Messi, Inter Miami: votación
Petar Musa, FC Dallas: selección del entrenador
Sam Surridge, Nashville SC: selección del entrenador
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