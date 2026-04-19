Dos años después, Héctor Herrera volvió a marcar en la MLS

Héctor Cantú

Héctor Herrera ha vuelto a dejar su nombre en los libros de la Major League Soccer luego de haber marcado el gol de la victoria para que el Houston Dynamo se quedara con los tres puntos ante Orlando City.

El mediocampista mexicano tardó casi dos años para celebrar nuevamente el marcar un gol con el Houston Dynamo. La última vez que HH había anotado, para la causa del DYnamo fue el 11 de mayo de 2024 en el duelo ante Sporting Kansas City.

Aunque durante el 2025, Héctor Herrera jugó para Toluca, el sello del mediocampista ha quedado estampado en la historia del club texano.

Esta se convierte, así, en una de las historias más importantes del fin de semana en la Major League Soccer, junto con el doblete de Lionel Messi, el gol 50 de Carles Gil en la MLS y el fatídico error del arquero del San Diego FC, Duran Ferree ante Real Salt Lake.

El día que Héctor Herrera debutó con Houston Dynamo en la MLS

Herrera completó 89 partidos con el equipo naranja en la Major League Soccer en los que ha conseguido 9 goles y colaborado con 23 asistencias.