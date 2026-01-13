Houston Dynamo 'perdona' a Héctor Herrera y anuncia su regreso

Enrique Gómez

Después de pasar el 2025 en el Toluca, Héctor Herrera se ganó el derecho de volver al Houston Dynamo.

El equipo texano anunció con mucho ánimo e ilusión el regreso del mediocampista mexicano, quien si salió de la institución en 2024 fue más por un tema disciplinario (escupir cerca del árbitro cuando éste se encontraba de espaldas) que, por un tema deportivo, más allá de que aquel tampoco fue su mejor año y por lo tanto, no se le renovó su contrato.

Pero ahora que el tiempo ha curado las heridas (y con suerte ha lavado la imagen), Herrera vivirá una segunda etapa en la ciudad de Houston, una de las mejores urbes para vivir en los Estados Unidos.

‘HH’ llega como agente libre para la temporada 2026 de la MLS (que inicia el 21 de febrero) y con opción a ampliar hasta mediados del 2027. En ese sentido, tanto el presidente del equipo como el entrenador se mostraron muy emocionados de acordar el regreso de quien fuera el capitán del equipo de 2022 a 2024.

“Es un honor darle la bienvenida a Héctor de regreso a Houston”, dijo el presidente, Pat Onstad a través de la página de internet del conjunto texano- “Es un líder respetado tanto dentro como fuera de la cancha, y un jugador cuya influencia ayudó a cambiar la trayectoria de este Club durante su primera etapa, guiándonos hacia el cuarto trofeo del club en 2023 y un récord de puntos para el club en 2024”.

Por su parte, el técnico Ben Olsen se dijo encantado de que “Héctor se haya reincorporado al Dynamo de cara a la temporada 2026” y aseguró que tanto el jugador como el equipo “un compromiso de competir en cada partido para alcanzar el objetivo de traer otro trofeo a la ciudad de Houston, un lugar que ama”.

Herrera, quien ganó dos títulos con el Toluca en 2025, aunque sin tener la relevancia esperada, regresa a sus 35 años al equipo donde jugó un total de 82 partidos, marcó ocho goles y puso unas increíbles 22 asistencias.