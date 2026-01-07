Héctor Herrera, fichaje canónico, pero intrascendente en Toluca

Enrique Gómez

Aunque no fue trascendente en el campo, el fichaje de Héctor Herrera sí que fue un evento canónico para el Toluca, pues fue parte de uno de los mejores años en la historia del club.

La era de ‘HH’ en los ‘Diablos Rojos’ llegó a su fin después de solo un año.

Claro que se hubiera esperado que tuviera mayor impacto en la cancha, pero, de cualquier manera, ayudó a darle competitividad a un equipo que se coronó bicampeón en el Clausura y el Apertura 2025 y siempre será recordado en un aspecto grupal, más allá de sus discretísimos números en lo individual.

Los registros del exjugador del Porto y el Atlético de Madrid en su regreso a la Liga MX:

· Debutó el 29 de enero, en la Jornada 4 del Clausura 2025

· En su primer torneo jugó 601 minutos y puso 2 asistencias

· En el Apertura alcanzó 346 minutos y anotó un gol

· Su única anotación fue el 27 de septiembre en el 3-1 sobre Mazatlán

· En sus últimos 6 partidos de Liga MX solo vio 39 minutos

· En la Liguilla del Apertura, no vio minutos en semifinales ni en la final

El Toluca le dio las gracias a Herrera a través de redes sociales y valoró su “entrega” en el bicampeonato.

¿Cuál será el siguiente paso de ‘HH’? Con 35 años, es claro que el mediocampista ya empieza a ver más cerca el retiro, sobre todo por la inestabilidad de nivel que tuvo en sus últimas dos aventuras profesionales en el Houston Dynamo y ahora con Toluca, pero se espera que al menos pueda enrolarse con un club más.

En su carta de despedida, el exseleccionado mexicano aseguró que estaba listo para enfrentar el nuevo reto de su carrera y todo indica que será en Pachuca, club con el que debutó en julio de 2011.