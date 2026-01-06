Publicación: miércoles 7 de enero de 2026

¡Hola de nuevo! Pachuca trae de regreso a Christian Rivera

El excapitán de 'Xolos' fichó con los 'Tuzos', que empiezan a armar un equipazo

El Pachuca anunció la contratación del mediocampista colombiano Christian Rivera como refuerzo para el Clausura 2026, que arranca este fin de semana.

"Su nombre es un grito de guerra. Bienvenido a la ciudad donde nace el viento. Bienvenido a Pachuca", fue el mensaje con el que el equipo recibió al jugador en un vídeo que publicó en sus redes sociales.

Rivera, de 29 años, proviene del Sport Recife de Brasil con el que tuvo un discreto paso en una campaña en la que el equipo descendió a la Serie B.

Trascendió que el Pachuca pagó 2.1 millones de dólares para hacerse con los servicios del centrocampista, quien apenas el torneo antepasado fungía como capirán de los 'Xolos' de Tijuana.

El nacido en Cali ya tiene experiencia en la liga del fútbol mexicano en la que vistió las playeras del Tijuana y el Querétaro.

Christian debutó con el Deportivo Pasto de su país en el 2016, luego militó en el Deportivo Cali en la campaña 2018-2019.

El Pachuca, que en el Clausura será dirigido por el argentino Esteban Solari, quien sustituyó a Jaime Lozano en noviembre pasado, buscará regresar al equipo a los primeros lugares, después de que en el Apertura 2025 apenas alcanzó el repechaje.

Para conseguir su objetivo, los Tuzos también se han reforzado con Alan Mozo, defensa procedente del Guadalajara y con Salomón Rondón, quien vuelve del Real Oviedo.

La llegada de Mozo resolverá un pendiente del equipo, que el sábado pasado informó la baja del defensa ecuatoriano Andrés Micolta por fractura en la rótula de la rodilla derecha.

Micolta, quien ha formado parte de la selección de su país, se perfilaba para ser una pieza fundamental en la última línea de los Tuzos. Ante su dolencia, que requerirá al menos cinco meses para su recuperación, el equipo firmó a Mozo.

El Pachuca debutará en el Clausura el próximo sábado como visitante del Guadalajara.

¿Qué novedades traerá la Liga MX para el Clausura 2026?

Vuelve la Liguilla clásica y se va el play-in. Por primera vez desde 2019, los 8 primeros clasifican directo.
A partir de mayo, cuando inician los cuartos de final, el torneo se jugará sin seleccionados mexicanos (quienes concentrarán con la Selección Mexicana), por lo que se permitirán hasta 9 extranjeros.
Ya no estarán James Rodríguez ni Sergio Ramos. Los dos exjugadores del Real Madrid que llegaron a la Liga MX en enero cumplieron su año de contrato y no renovaron con León y Rayados, respectivamente.
Cada jornada será una despedida para el Mazatlán, que tras este torneo dejará su plaza para el Atlante.
El torneo inicia el 9 de enero, tendrá tres jornadas dobles (de media semana) y se interrumpirá en dos fines de semana (en enero y marzo) para dejarle espacio a los partidos amistosos de México.
El favorito para pagar la peor multa por el cociente es el Puebla. Le siguen Mazatlán y Santos Laguna.
Tigres, América, Pumas, Rayados y Cruz Azul jugarán la Copa de Campeones de CONCACAF, con hasta 8 juegos a media semana. La final se disputa el 31 de mayo, una semana después que la de la Liga MX.

