¿Volverá a romper la Liga MX? Pachuca anuncia el regreso de Salomón Rondón

Aunque se trata del regreso de un futbolista de 36 años después de una etapa poco trascendente en su carrera, el fichaje de Salomón Rondón es lo mejor que podría pasarle a Pachuca de cara al 2026.

Los ‘Tuzos’ anunciaron al delantero venezolano, “el héroe que tuvo la valentía de volver” para el torneo que inicia en una semana y media.

Con un video al estilo ‘viejo oeste’, el club hidalguense anunció la contratación del veterano, quien solo estuvo un semestre en el Real Oviedo de la Primera División de España y ahora está listo para volver al club donde se erigió como un delantero estelar desde enero de 2024 hasta mediados de 2025.

Así fue la etapa de Rondón en La Liga de España:

· 16 partidos en La Liga

· 13 juegos como titular (4 veces completó los 90 minutos)

· 2 goles en la Liga, el último el 25 de octubre

· 2 victorias conquistadas

🔙 | ¡La historia continúa!



El valiente héroe vuelve por el antiguo camino real, demostrando su coraje. 🐎👑🇻🇪

Vaya que Rondón tuvo oportunidades en la Primera División de España, no fue un jugador que llegara a calentar la banca, sino que fue titular en casi todos los partidos, sin embargo, no alcanzó el nivel para aportar con más goles ni dejar asistencias, pese a ser el referente de área del club recién ascendido.

En cambio, en Pachuca sí que fue trascendente al firmar 36 goles en 70 partidos.

¿Impactará de inmediato en la Liga MX como lo hizo en su llegada al club en 2024? El Clausura 2026 inicia en la segunda semana de enero y el club hidalguense debuta ante Chivas el día 10.