Toluca y Hugo González, otra vez silenciando a Monterrey

Enrique Gómez

Como en la fase regular del torneo pasado y como en la anterior semifinal, Toluca venció a Rayados.

En el partido estelar (al menos por el horario) de la Jornada 1 del Clausura 2026, el bicampeón reinante del futbol mexicano inició su camino en una de las canchas más difíciles de la Liga MX: el Estadio BBVA.

Gran historia para el equipo ‘escarlata’, pero sobre todo para el portero Hugo González (exjugador de Rayados en la época en la que perdieron la final regia contra Tigres en 2017), que fue abucheado desde el principio del partido y que en tiempo en la recta final del partido se vistió de héroe al parar un penal.

Así fue el gol y el no gol en este partido en el ‘Gigante de Acero’:

· 1-0 (56’): Golazo de Helinho: tras recibir una pared, anotó de bandera en la esquina del área

· 1-1 (88’): Penal de Sergio Canales, pateado a su izquierda y tapado por el arquero mexicano

Tomamos el pasillo rumbo al vestuario con +3️⃣@calientesports pic.twitter.com/yAAGOwCfi1 — Toluca FC (@TolucaFC) January 11, 2026

El arquero de 35 años desquitó la confianza de Antonio Mohamed (quien lo mandó a la banca en la vuelta de la final contra Tigres tras su grave error en la ida) al desquitar su titular reivindicada y atajar el disparo de uno de los mejores jugadores que tiene la Liga MX, el mediocampista español de 34 años.

De esta forma, el equipo que fue líder y campeón en los dos torneos del año pasado inició su andar en este año nuevo con una victoria ante uno de los equipos con mejores credenciales en el futbol mexicano.

Lo cierto es que Rayados estuvo muy lejos de cobrar revancha de los 'Diablos Rojos', ganadores por 6-2 en la fase regular y también en la ronda de semifinales.