Publicación: domingo 12 de octubre de 2025

EFE

Costa Rica y el 'Piojo' Herrera, obligados a ganar

El duelo ante Nicaragua es clave para las aspiraciones de los ticos

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, afirmó este domingo que la selección tica tiene "la obligación de salir a ganar" el partido contra Nicaragua, el lunes por las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026.

"Estamos concentrados y tenemos la obligación de salir a ganar. (...) Tenemos que salir a buscar el partido, tratar de jugar ofensivamente desde el principio, con un equipo ordenado que defina bien y que sea certero", expresó Herrera en conferencia de prensa previa al encuentro como local.

Keylor Navas y Miguel Herrera, juntos y sonrientes con Costa Rica

Keylor Navas vivirá su primer partido con Costa Rica como jugador de la Liga MX.
Miguel Herrera, dos veces campeón con el América, está cerca de cumplir el objetivo de calificar a Costa Rica al Mundial.
El jugador de Pumas es el líder de su selección.
Costa Rica enfrenta a Nicaragua el 5 de septiembre, en el primer duelo del Grupo C.
Así el entrenamiento de Costa Rica a cargo del 'Piojo'.
Así el entrenamiento de Costa Rica a cargo del 'Piojo'.

Haití y Honduras, ambos con 5 puntos, lideran el Grupo C, mientras que Costa Rica (3 unidades), necesita meterse en zona de clasificación directa o de repesca con urgencia y conseguir su primera victoria en esta fase tras sumar tres empates consecutivos.

Costa Rica, que ha jugado seis mundiales en su historia, los últimos 3 seguidos, tiene poco margen de error en lo que resta de esta eliminatoria, ya que si cede puntos en alguno de los partidos que le faltan pasará a depender de otros resultados.

Miguel Herrera, orgulloso de ser el nuevo seleccionador de Costa Rica

Miguel Herrera fue presentado como seleccionador de Costa Rica.
El 'Piojo' dejó claro su compromiso y aseguró que se quedará a vivir en el país centroamericano.
Así se vivió la presentación del 'Piojo' en Costa Rica.
Así se vivió la presentación del 'Piojo' en Costa Rica.
Así se vivió la presentación del 'Piojo' en Costa Rica.
Así se vivió la presentación del 'Piojo' en Costa Rica.

"Este no es el escenario que hubiéramos deseado, claro que desde el inicio nos propusimos ganar todos los partidos, pero me gusta ver hacia adelante, lo del pasado no lo podemos cambiar. Creo que de mañana en adelante necesitamos el triunfo sí o sí, en todos los partidos que nos quedan", afirmó por su parte el defensor Juan Pablo Vargas.

La fase final de la eliminatoria de la Concacaf se disputa en tres grupos. El primer lugar de cada grupo se clasificará al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares obtendrán el derecho a disputar una repesca intercontinental.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS