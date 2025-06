Estados Unidos le dice 'good bye' a la Costa Rica del 'Piojo'

La Selección de los Estados Unidos se convirtió en el último semifinalista de la Copa Oro luego de derrotar a Costa Rica en tanda de penales tras empatar 2-2 en el tiempo regular.

El equipo de las Barras y las Estrellas tuvo que venir de atrás y reinventarse para lograr avanzar a la siguiente fase ante un Costa Rica que no pudo mantener la ventaja obtenida en los primeros minutos.

Diego Luna ties it for the USA! pic.twitter.com/orHtyEdJhR