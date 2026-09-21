Publicación: lunes 21 de septiembre de 2026

Héctor Cantú

¿Cuatro goles en menos de 10 minutos? en la MLS esto es posible

Una historia para recordar en esta temporada 2026 que entra a zona de definición

La MLS dejó otra de las historias que marcarán la temporada 2026, que entra en su etapa decisiva.

Philadelphia Union protagonizó una espectacular remontada para revertir un 3-0 en contra y llevarse los tres puntos ante Sporting Kansas City.

Diez minutos fueron suficientes para que el Union marcara cuatro goles y terminara imponiéndose 4-3.

Para Sporting Kansas City, el encuentro terminó convertido en una auténtica pesadilla. El equipo llegó a tener el triunfo en la bolsa después del doblete de André Luiz a los cinco y 10 minutos. La ventaja aumentó seis minutos más tarde con el tanto de Wyatt Meyer para poner el 3-0.

Sin embargo, durante la segunda mitad, Sporting Kansas City se vino abajo y, en un abrir y cerrar de ojos, perdió toda su ventaja.

A los 64 minutos, Bruno Damiani marcó el tanto que inició la remontada de Philadelphia. Dos minutos más tarde, Cavan Sullivan redujo nuevamente la diferencia para hacer creer a su afición.

La remontada se concretó a los 68 minutos, cuando Milan Iloski encontró las redes para poner el 3-3 en un partido que ya había cambiado por completo.

Pero todavía faltaba el golpe definitivo. A los 73 minutos, un autogol de Zorhan Bassong completó la espectacular remontada de Philadelphia Union.

El resultado mantiene a Philadelphia con un boleto directo a la postemporada, mientras Sporting Kansas City continúa con el peor rendimiento de la temporada, con 17 derrotas y apenas 18 puntos.

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