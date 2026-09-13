Se terminó la racha goleadora de Robert Lewandowski en la MLS

Héctor Cantú

Amarga noche la que ha vivido Chicago Fire en casa, luego de caer a manos de New England Revolution por 2-1.

El equipo visitante, uno de los más efectivos en lo que va de la temporada 2026, logró asestar un golpe más a su buen palmarés a pesar de la presencia de Robert Lewandowski, quien vio detenida su racha goleadora de la temporada.

El exdelantero del Barcelona había conseguido marcar tres goles de manera consecutiva en los partidos anteriores. Sin embargo, esa buena racha, quedó suspendida ante el tercer lugar de la Conferencia del Este.

A beautiful build-up and we're back in it ? pic.twitter.com/XJ6pq08X6M — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) September 13, 2026

‘Lewa’ había anotado Seattle Sounders, Toronto FC e Inter Miami, tras partidos en los que Robert marcó y Chicago Fire sumó puntos con empates consecutivos.

Robert Lewandowski se despide de Barcelona como gran campeón

Ahora que el goleador polaco se ha ido en blanco, Chicago ha dejado de sumar unidades y con ello ha sumado su séptima derrota del torneo

Lewandowski se queda con 6 tantos anotados en la presente campaña y buscará aumentar su cosecha ante Nashville SC, el equipo con mejor rendimiento de la temporada.