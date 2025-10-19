Así se jugará la postemporada de la MLS

Héctor Cantú

Con la finalización de la temporada regular de la MLS inicia el camino hacia el título de la MLS Cup que tendrá un nuevo dueño, luego de la fatídica temporada que vivió el LA Galaxy.

Aunque aún quedan dos partidos por disputarse, donde ya no se juega nada en particular, han quedado definidos los emparejamientos para la fase eliminatoria de la temporada.

Las acciones comenzarán con la ronda de comodines, donde saldrán los dos equipos que terminarán por conformar a los 16 equipos que competirán en la siguiente ronda. En esta fase, Chicago recibirá a Orlando City por la Conferencia del Este, mientras que por el Oeste chocarán Portland Timbers y Real Salt Lake.

Para la ronda de octavos de final, Cincinnatti FC se medirá ante Columbus Crew, Inter Miami jugará ante Nashville SC, Charlotte FC ante NY City FC y Philadelphia Union contra el ganador del duelo entre Orlando y Chicago.

En la conferencia del oeste, Vancouver Whitecaps se enfrentará a FC Dallas, LAFC ante Austin FC, Minnesota United contra Seattle Sounders y San Diego ante el vencedor de la eliminatoria entre Portland y RSL.

Cabe recordar que en esta ronda avanzarán a las semifinales de conferencia los equipos que logren dos victorias en tres partidos por disputarse donde no habrá empates finales. D existir en el tiempo regular, se definirá al ganador desde el manchón penal.

Los partidos de la ronda de los tres mejores quedarán calendarizados una vez que se conozca a los ganadores de la ronda de comodines.