Lionel Messi se convierte en campeón de goleo en la MLS

Héctor Cantú

El delantero argentino, Lionel Messi, ha sumado un nuevo título a su palmarés de logros individuales luego de convertirse en el máximo goleador en la temporada 2025 de la MLS.

Luego de una actuación soberbia en el último partido de la temporada regular, donde el Inter Miami vino de atrás para golear a Nashville SC 5-2, Leo logró un triplete que lo llevó a ser inalcanzable en la dura batalla que duró hasta el último suspiro.

Con el triplete y los dos tantos conseguidos a media semana, el capitán de Las Garzas llegó a 29 goles, dejando atrás en la carrera a Denis Bouanga y Sam Surridge, sus más cercanos perseguidores, quienes quedaron en la segunda posición con 24 goles marcados.

Esta es la primera vez que Leo Messi gana una Bota de Oro en su carrera, título que se suma a los

La fecha FIFA fue crucial para Leo pues logró descansar un partido con su selección para enfocar sus esfuerzos en quedarse con el liderato de goleo.

Messi se coloca así, como el tercer máximo goleador en una temporada de la MLS, solo por detrás de Carlos Vela (34 goles) y Josef Martínez (31 goles).

En total, sumado a las 19 asistencias conseguidas que lo convierten, también en el líder de pases para gol de la temporada, Lionel Messi ha contribuido a 48 goles del Inter Miami en la temporada que terminó.

Ahora, Messi se enfocará en conseguir el título de la MLS Cup con el Inter Miami que iniciará su camino al título enfrentando nuevamente a Nashville SC en horario por confirmar.