Lionel Messi, a un paso mínimo de ser campeón de goleo

Héctor Cantú

El argentino, Lionel Messi, está muy cerca de convertirse en campeón de goleo del futbol de los Estados Unidos, luego de haber tenido una actuación más que destacada en el penúltimo partido de la temporada ante Atlanta United.

Messi fue el encargado de iniciar la fiesta del equipo de la Florida al minuto 39 y al 87 redondeó su faena con el gol definitivo del encuentro para alcanzar dos goles en el partido.

Quien más que él… Golazo de Leoooo 🤩⚽️ pic.twitter.com/kVtxVTA2PK — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 12, 2025

Este se ha convertido en el décimo doblete del capitán argentino, quien contó con el apoyo de sus compañeros de selección desde las gradas del Chase Stadium, donde este martes jugarán ante Puerto Rico.

Con los dos goles conseguidos, Leo Messi llegó a 26 goles en la presente campaña y toma distancia de dos anotaciones sobre Denis Bouanga, delantero del LAFC, quien persigue de cerca a La Pulga en la carrera por la Bota de Oro.

JORDI ➡️ LEO 🔥 pic.twitter.com/Rnmbc5Snkc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 12, 2025

El LAFC jugará este domingo uno de los partidos que aún le quedan pendiente de la temporada, pero lo hará sin Bouanga, quien se encuentra concentrado con la selección de Gabón.

De esta manera, a Denis solo le quedará un partido para intentar alcanzar a Leo que ha dado un paso por demás importante para ser el nuevo campeón de goleo de la MLS.