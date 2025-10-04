Thomas Müller, más que encendido en la MLS

Héctor Cantú

El delantero alemán Thomas Müller, continúa con su buen olfato goleador desde su llegada a la MLS y ahora, ha vuelto a ser una pieza fundamental para la victoria de su equipo, Vancouver Whitecaps sobre San Jose Earthquakes.

Thomas Müller marcó el segundo gol del equipo canadiense en una noche en la que Sebastián Berhalter, hijo del extécnico de los Estados Un idos, Gregg Berhlater, se llevó los reflectores al marcar un doblete.

Müller llegó así a cinco goles anotados en igual número de partidos jugados luego de haber anotado su nombre en la lista de goleadores en los partidos ante St Louis, Philadelphia Union y ahora el equipo californiano.

El exdelantero del Bayern Munich, quien llegó en agosto pasado a la liga de futbol de los Estados Unidos, ha dejado huella en poco tiempo. Levantó la Canadian Championship y será uno de los animadores más especiales en la postemporada de la MLS en este 2025.