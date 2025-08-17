En tres minutos, Thomas Müller se estrenó como goleador en la MLS

Héctor Cantú

La historia de Thomas Müller con Vancouver Whitecaps comenzó con el pie derecho luego de que el alemán se estrenara como goleador en su debut.

El internacional teutón entró al minuto 60 luego de un inolvidable recibimiento por parte de la afición antes de que iniciara el duelo ante Houston Dynamo y de inmediato se sintió su presencia sobre el terreno de juego.

Offside in the build-up...



But Thomas Müller nearly had his first goal within SECONDS. 😳 pic.twitter.com/wzDihNdCIg — Major League Soccer (@MLS) August 18, 2025

En apenas tres miuutos sobre el campo, Müller mandó guardar la pelota al fondo de las redes con un remate de larga distancia que desató la locura del BC Place.

El inolvidable día de debut de Thomas Müller en la MLS

Sin embargo, la anotación no fue registrada en el marcador debido a un fuera de lugar detectado por el cuerpo arbitral de Ben White.

Diez minutos más tarde, Thomas Müller encontró otro disparo al arco rival que tampoco llegó a buen puerto, pero que demostró que Thomas ha llegado para hacer muchos goles.