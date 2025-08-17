Thomas Müller debutará esta noche en la MLS

Héctor Cantú

La mesa está puesta para que Thomas Müller juegue sus primeros minutos oficiales con el Vancouver Whitecaps de la MLS.

Días atrás, el alemán fue presentado de manera oficial con el equipo canadiense y después de dos sesiones de entrenamiento, está listo para debutar en el futbol de los Estados Unidos.

🗣️ “He will be on the pitch.”



Thomas Müller is set for his MLS debut tonight, per @WhitecapsFC head coach Jesper Sørensen.



Watch Vancouver-Houston at 9pm ET on #MLSSeasonPass or Apple TV+! https://t.co/X5elicLHfs pic.twitter.com/CMB8WUekR5 — Major League Soccer (@MLS) August 17, 2025

Así lo confirmó el técnico del equipo Jesper Soresen, quien previo al encuentro confirmó “Estará en la cancha”, para el canal oficial del equipo.

De esta manera, el duelo entre Vancouver Whitecaps y el Houston Dynamo se escribirá en los libros de historia como el partido que verá por primera vez ql internacional alemán en su reciente llegada.

Thomas Müller, el 'gigante' de Vancouver, ya tiene número

Vancouver Whitecaps busca escalar hasta la segunda posición de la Conferencia del Oeste que hasta hoy lidera San Diego FC con 49 puntos.