Thomas Müller desata la locura en su llegada a Vancouver

Héctor Cantú

Thomas Müller ya se deja querer por los aficionados de Vancouver Whitecaps, mismos que se han dado cita para darle una cálida bienvenida al exdelantero del Bayern Munich.

Müller se ha convertido en la última superestrella en llegar al futbol de los Estados Unidos de cara a la recta final de la temporada 2025, donde intentará apoyar al equipo canadiense que luego de 26 fechas, marcha en la segunda posición de la Conferencia del Oeste.

Müller fue confirmado como nuevo refuerzo la semana anterior y ahora ya ha sentido el cariño de la gente que lo esperó en el aeropuerto y en un famoso restaurante.

Aún se desconoce si Thomas podrá ver sus primeros minutos como jugador de la MLS en el próximo partido de Vancouver, en el que enfrentará al Houston Dynamo el próximo domingo 17 de agosto.

Bayern Munich despidió a Thomas Müller como 'Leyenda'

Con 35 años, el internacional teutón emprende una nueva aventura en su carrera profesional luego de haber marcado solo un gol en los 30 partidos que disputó durante la temporada 2024-2025 de la Bundesliga.