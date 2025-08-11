Publicación: jueves 14 de agosto de 2025

Héctor Cantú

Thomas Müller desata la locura en su llegada a Vancouver

El delantero alemán está listo para debutar con los Whitecaps

Thomas Müller ya se deja querer por los aficionados de Vancouver Whitecaps, mismos que se han dado cita para darle una cálida bienvenida al exdelantero del Bayern Munich.

Müller se ha convertido en la última superestrella en llegar al futbol de los Estados Unidos de cara a la recta final de la temporada 2025, donde intentará apoyar al equipo canadiense que luego de 26 fechas, marcha en la segunda posición de la Conferencia del Oeste.

Müller fue confirmado como nuevo refuerzo la semana anterior y ahora ya ha sentido el cariño de la gente que lo esperó en el aeropuerto y en un famoso restaurante.

Aún se desconoce si Thomas podrá ver sus primeros minutos como jugador de la MLS en el próximo partido de Vancouver, en el que enfrentará al Houston Dynamo el próximo domingo 17 de agosto.

Bayern Munich despidió a Thomas Müller como 'Leyenda'

Los diferentes detalles por parte del conjunto 'Bávaro' para un jugador histórico lucieron en el Allianz Arena
La afición desplegó uno pancarta para despedir al delantero alemán
Müller recibió un cuadro conmemorativo en el que aparece rodeado de los títulos que ganó con Bayern Munich
El jugador con más partidos en la historia del equipo alemán salió de cambio a los 84 minutos luego de ser titular
La afición se rindió al jugador más emblemático de los últimos años
Manuel Neuer le entregó el plato de campeón
El delantero acumula 750 partidos, 248 goles y 274 asistencias con el conjunto 'Bávaro'
Thomas Müller disputó su último partido como futbolista de Bayern Munich en casa y será un recuerdo imborrable en su carrera luego de decir adiós levantando su título de liga número 13
Müller no pudo esconder su felicidad a la hora de festejar el título
Müller celebró con sus compañeros su título número 13 de la Bundesliga

Con 35 años, el internacional teutón emprende una nueva aventura en su carrera profesional luego de haber marcado solo un gol en los 30 partidos que disputó durante la temporada 2024-2025 de la Bundesliga.

