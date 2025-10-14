Solo quedan dos lugares en la postemporada de la MLS

Héctor Cantú

La última jornada de la temporada regular de la Major League Soccer se disputará este fin de semana en los Estados Unidos para determinar a los 18 equipos que disputarán la postemporada.

Mientras en la conferencia del este los 9 lugares ya están asignados, en la del oeste aún quedan dos sitios por definir, mismos que serán otorgados este fin de semana de acuerdo a los resultados obtenidos en la última jornada.

En total, cuatro son los equipos que están en la batalla directa por estos dos puestos. Por ahora, Dallas FC y Real Salt Lake son los clubes que poseen el pasaporte a la siguiente ronda; sin embargo, atrás aparecen Colorado Rapids y San Jose Earthquakes con el deseo de ganar y cambiar la actual estructura de la fase de Playoffs.

El terremoto se medirá ante Austin FC, mientras que Dallas FC tendrá que hacer frente, en calidad de visitante a Vancouver Whitecaps.

Por su parte, Real Salt Lake, también como club invitado, medirá fuerzas ante St. Louis SC, mientras que Colorado Rapids recibirá al duro LAFC que tiene en su línea ofensiva a Denis Bouanga que busca recuperar el liderato de goleo de la temporada.

En juego, para la última jornada, también estará la segunda posición de la Conferencia del Oeste, donde el LAFC pisa fuerte el acelerador para quedarse con esa posición. Una victoria, combinado con una derrota de San Diego, dejaría al equipo angelino en una mejor posición para hacer frente a la postemporada.

En el otro sector, el Inter Miami pelea también por quedarse con la posición de plata, misma que hasta hoy le pertenece a Cincinnati FC. Una victoria del equipo de la Florida le llevaría a ser amo y señor de esa posición siempre y cuando el equipo de naranja y azul empate o pierda su duelo correspondiente a la última jornada del campeonato.

Finalmente, si algo más se necesitara para darle sabor a la última jornada del futbol en los Estados Unidos, aparece la batalla por el liderato de goleo que hoy tiene en sus manos Leo Messi. Denis Bouanga necesita marcar tres goles y que el argentino se vaya en blanco para ser el nuevo máximo goleador en la MLS.